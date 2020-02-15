Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak

6 saat önce

Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Ömerli ilçesine bağlı kırsal mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak, System.String[]

Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Ömerli ilçesine bağlı kırsal mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.


Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta 08.00-12.00 saatleri arasında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisinin yapılacağı bildirildi.

Kesintinden Midyat ilçesine bağlı Acırlı, Akçakaya, Bahçelievler, Bağlar, Cumhuriyet, Düzgeçit, Erişti, Gelinkaya, Gölcük, Harmanlı, Işıklar, Ortaçarşı, Sanayi, Sarıkaya, Seğitler, Söğütlü, Tepeli, Ulucami, Yeni, Yunusemre, Ziyaret, Çamyurt, Çavuşlu, Üçağıl, Şenköy ile Ömerli ilçesinin Akyokuş, 13.00-17.00 saatleri arasında ise Doğançay, Eğlence, Gülgüze, Gülveren, Güven, Oyuklu, Pelitli, Tulgalı, Yayvantepe, Yenice, Çandarlı, Çayırlı ve Nusaybin ilçesinin Taşköy'ün etkileneceği kaydedildi.

Nusaybin, Midyat, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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