Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak

Mardin Merkez Artuklu ilçesindek elektrik kesintisi yapılacak.

Mardin Merkez Artuklu ilçesindek elektrik kesintisi yapılacak.

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin TEİAŞ tarafınca 30 Haziran Salı günü 06: 00-17: 00 saatleri arasında TR-B trafosunda periyodik bakım çalışmaları yürütüleceğinden TR-B trafosu servis dışı bırakılacak.

Bu süre zarfında TR-B trafosundan beslenen fiderler TR-C trafosuna 30 Haziran Salı günü 06: 00-06: 15 saatleri arasında aktarılacak olup 15 dakikalık elektrik kesintisi yapılacak. Çalışma tamamlandıktan sonra 30 Haziran Salı günü 17: 00-17: 15 saatleri arasında fiderler tekrar TR-B trafosuna aktarılacak olup 15 dakikalık elektrik kesintisi yapılacak.

Bu çalışma doğrultusunda Artuklu İlçesinin Ofis Mahallesi ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik kesinti gerçekleştirilecek.

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

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