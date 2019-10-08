Son Dakika Haberleri: Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı

Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1'i tutuklanırken 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1'i tutuklanırken 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Dicle Elektrik 8 Mart Mahallesi'nde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri kimliği belirlenen 3 kişiden birini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 8 Mart, Dicle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bu kez de kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:52:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]