Mardin'de Emniyet Personeline Altın
45 dakika önce
Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.
Mardin
'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 52 bekçi ve polis memuru için program yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.
Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğunu belirten Onar, "Yeni evlenen kardeşlerimize mutluluklar diliyorum. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü
olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı hediye veriyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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