Son Dakika Haberleri: Mardin'de Emniyet Personeline Altın

Mardin'de Emniyet Personeline Altın

1 saat önce

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.

Mardin'de Emniyet Personeline Altın, System.String[]
Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 51 bekçi ve polis memuru için program düzenlendi.

Programa katılan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve emniyet müdür yardımcıları personeli tebrik ederek, altın hediye etti.

Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın tebrik mesajlarını iletti.

Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğunu belirten Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.


Aynı zamanda buruk bir gün yaşadıklarını ifade eden Onar, Türk Polis Teşkilatına ve Mardin Emniyetine görev yaptığı sürede büyük emek veren ve herkesin gönlünü kazanan eski İl Emniyet Müdürü Lütfullah Pekcan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belitti.

Onar, Pekcan için polislerden helallik istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Hasan Onar, Mardin, Güncel
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