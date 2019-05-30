Mardin'de emniyet personeline altın

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 emniyet personeline çeyrek altın hediye edildi.

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 emniyet personeline çeyrek altın hediye edildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şarkıcı Berdan Mardini düzenlenen törende, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.

Konuşmasında güvenlik güçlerinin birlikteliğine vurgu yapan Onar, "Berdan Mardini her zaman emniyet personelinin yanında yer alıyor. Ayrıca kurduğu fabrikayla Mardin'in gelişimine katkı sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Onar, daha sonra personellere çeyrek altın verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı

ING işletme adından Bank kelimesini çıkarma kararı aldı