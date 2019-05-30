Son Dakika Haberleri: Mardin'de emniyet personeline altın
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Mardin'de emniyet personeline altın

1 saat önce

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 emniyet personeline çeyrek altın hediye edildi.

Mardin'de emniyet personeline altın, System.String[]
Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 emniyet personeline çeyrek altın hediye edildi.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şarkıcı Berdan Mardini düzenlenen törende, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.
Konuşmasında güvenlik güçlerinin birlikteliğine vurgu yapan Onar, "Berdan Mardini her zaman emniyet personelinin yanında yer alıyor. Ayrıca kurduğu fabrikayla Mardin'in gelişimine katkı sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.
Onar, daha sonra personellere çeyrek altın verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:09 Kaynak: AA
Hasan Onar, Celal Uzunkaya, Berdan Mardini, Mardin, Güncel
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