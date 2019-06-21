Son Dakika Haberleri: Mardin'de emniyet personeline altın
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Mardin'de emniyet personeline altın

17 dakika önce

Mardin'de evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.

Mardin'de emniyet personeline altın, System.String[]
Mardin'de evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 49 bekçi ve polis memuru için program düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.
Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğuna dikkati çeken Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Onar ve emniyet müdür yardımcıları daha sonra personele altın hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:35 Kaynak: AA
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