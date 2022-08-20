Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı

20.08.2022 20:25

Mardin'in Derik ilçesinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde başka bir freni patlayan TIR'ın 2 araca çarparak takla attığı ve bu kaza sonucu 2 çocuğun öldüğü öğrenildi. Yardım etmek üzere olay yerinde toplanan kalabalığın arasına da freni boşalan başka bir TIR daldı.

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tır kalabalığın arasına dalarak 16 kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı da ortaya çıktı.

Freni patlayan tırın arasına daldı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı

ÖNCESİNDE 2 ÇOCUĞUN CAN VERDİĞİ BİR KAZA YAŞANMIŞ

Kazanın hemen öncesinde akaryakıt istasyonu hemen yakınında freni patlayan başka bir TIR, 2 araca çarparak takla attı. Olay sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken olay yerine çok sayıda kişi yardım etmek üzere yöneldi.

Freni patlayan tırın arasına daldı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı

FRENİ PATLAYAN TIR TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Toplanan kalabalığın arasına başka bir TIR, freni boşalmış halde hızla daldı. Katliam gibi kazada 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Freni patlayan tırın arasına daldı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı
Freni patlayan tırın arasına daldı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı
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Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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