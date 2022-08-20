Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tır kalabalığın arasına dalarak 16 kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı da ortaya çıktı.

ÖNCESİNDE 2 ÇOCUĞUN CAN VERDİĞİ BİR KAZA YAŞANMIŞ

Kazanın hemen öncesinde akaryakıt istasyonu hemen yakınında freni patlayan başka bir TIR, 2 araca çarparak takla attı. Olay sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken olay yerine çok sayıda kişi yardım etmek üzere yöneldi.

FRENİ PATLAYAN TIR TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Toplanan kalabalığın arasına başka bir TIR, freni boşalmış halde hızla daldı. Katliam gibi kazada 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.