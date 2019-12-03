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Mardin'de engelli çocuklar için etkinlik

6 saat önce

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Mardin'de engelli çocuklar için etkinlik, System.String[]

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehir merkezi ile kırsal mahallelerde oturan engelli çocuklar evlerinden alınarak bir AVM'deki sinemaya getirildi. Çocuklar, daha önce kendilerine ayrılan salonda film izledi.

Çocuklar daha sonra yemek yedi ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde eğlence merkezinde ve oyun salonunda doyasıya eğlendi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol almaları için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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