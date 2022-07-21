Mardin'de engelli kızın cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de engelli kızın cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

21.07.2022 13:39
Mardin'de engelli kızın cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bedensel engelli kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bedensel engelli kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda alışveriş yapan ailesini araçlarında bekleyen bedensel engelli Hatice Aburcu'nun (17) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu ve telefonu sattığı iş yerini belirledi.

Zanlı, operasyonla gözaltına alındı, telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, cep telefonunu Aburcu'ya verdi.

Engelli maaşıyla telefonu kızlarına aldıklarını belirten Aburcu'nun ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

4 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlının cep telefonunu çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de engelli kızın cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de engelli kızın cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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