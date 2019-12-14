Mardin'de engelli vatandaşlara iş imkanı - Son Dakika
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Mardin'de engelli vatandaşlara iş imkanı

6 saat önce

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli vatandaşlara iş imkanı sunuyor.

Mardin'de engelli vatandaşlara iş imkanı, System.String[]

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli vatandaşlara iş imkanı sunuyor.


Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Eti Bakır Anonim Şirketi aracılığıyla 13 engelli vatandaş istihdam edecek. Yapılacak alım için başvur yapmak isteyen engelli vatandaşlardan sadece yüzde 40 engelli raporu şartı aranacak. İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Toplu iş görüşmesinin 20 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşeceğini belirten Akın, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamda sürekliliklerinin ve sosyal güvencelerinin sağlanması, girişimlerinin desteklenmesi için çalışıyoruz. Engelli iş koçlarımız ile engelli bireyin en doğru işe en kısa sürede yerleşmesi ve işe uyumlarının desteklenmesine kadar hizmet sunarak istihdamlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konferans Salonumuzda gerçekleşecek olan toplu iş görüşmesine bütün engelli vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. - MARDİN

Mardin, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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