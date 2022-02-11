Üye Girişi
Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi

11.02.2022 09:41
Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesince, engelliler için etkinlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, engelliler için etkinlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin kendilerini toplumda yalnız hissetmemeleri için etkinlik düzenliyor.

Engelli bireylerin yaşam sevincini artırmak için hayata geçirilen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, engelli bireyler evlerinden alınarak, pastaneye getirildi.

Etkinlikte, genç ve çocuklar birlikte şarkılar söyledi.

YORUMLAR
500

Engelli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:58 Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:47:19. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement