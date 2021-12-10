MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ - Son Dakika

MARDİN Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu'nda engelliler ve aileleri için eğlence proğramı düzenlendi. Sanatçı Metin Şentürk'ün konser verdiği gecede, engelliler dans edip, hoşça vakit geçirdi.

Mardin'deki engelliler için Valilik ve Belediye organizasyonunda eğlence proğramı düzenlendi. Proğrama katılan sanatçı Metin Şentürk'ün verdiği konserle davetliler hoşça vakit geçirdi. Şentürk, konser sırasında kendine gösterilen yakın ilgiden teşekkür ederek, "Valilik ve Belediyenin katkıları ile engelli kardeşlerimizin ailelerinin morallerini de yükseltmeye, onların keyiflerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Güneydoğu, Karadeniz, Marmara, Ege'yi dolaşıyoruz. Buradaki coşkunun tarifi yok" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Demirtaş, "İnsanlar arasındaki bu mesafenin ortadan kalkmasını, empati yapılmasını ve her gün şunu düşünmemiz lazım, bir gün bizde bir engelli olabiliriz. Ona göre hayatımızı idame ettirmemiz gerekir. Empati yapalım, onları sevelim sayalım" dedi.