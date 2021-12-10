Üye Girişi
MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ - Son Dakika

MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ

10.12.2021 08:50

MARDİN Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu'nda engelliler ve aileleri için eğlence proğramı düzenlendi.

MARDİN Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu'nda engelliler ve aileleri için eğlence proğramı düzenlendi. Sanatçı Metin Şentürk'ün konser verdiği gecede, engelliler dans edip, hoşça vakit geçirdi.

Mardin'deki engelliler için Valilik ve Belediye organizasyonunda eğlence proğramı düzenlendi. Proğrama katılan sanatçı Metin Şentürk'ün verdiği konserle davetliler hoşça vakit geçirdi. Şentürk, konser sırasında kendine gösterilen yakın ilgiden teşekkür ederek, "Valilik ve Belediyenin katkıları ile engelli kardeşlerimizin ailelerinin morallerini de yükseltmeye, onların keyiflerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Güneydoğu, Karadeniz, Marmara, Ege'yi dolaşıyoruz. Buradaki coşkunun tarifi yok" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Demirtaş, "İnsanlar arasındaki bu mesafenin ortadan kalkmasını, empati yapılmasını ve her gün şunu düşünmemiz lazım, bir gün bizde bir engelli olabiliriz. Ona göre hayatımızı idame ettirmemiz gerekir. Empati yapalım, onları sevelim sayalım" dedi.

MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ
MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ
MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ
MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ

Metin Şentürk, Artuklu, Konser, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor Joe Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya 03:23 Joe Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini yineledi Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf

Son Dakika Haberleri
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
08:28 "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!
08:11 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları
07:59 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:52 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor
06:25 Omicron ne kadar büyük bir tehdit?
05:06 İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti         
08:56
Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor! Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!         
08:43
Omicron ne kadar büyük bir tehdit? Omicron ne kadar büyük bir tehdit?         
06:26
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: MARDİN'DE ENGELLİLER METİN ŞERTÜRK'ÜN KONSERİYLE EĞLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement