Son Dakika Haberleri: Mardin'de "Engelliler Piknikte Buluşuyor" etkinliği
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Engelliler Piknikte Buluşuyor' etkinliği

Mardin'de "Engelliler Piknikte Buluşuyor" etkinliği

1 saat önce

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçilerince Kamor Millet Bahçesinde "Engelliler Piknikte Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Mardin'de

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçilerince Kamor Millet Bahçesinde "Engelliler Piknikte Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, piknik yaptı.

Yaman, engellilerle tek tek ilgilenerek, sorunlarını dinledi.

Düzenledikleri farklı etkinliklerle gençlere, öğrencilere ve engellilere destek olduklarını dile getiren Vali Yaman, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle son iki yıldır yapmış oldukları mekanlar, dezavantajlı gruplara verdikleri desteklerle bir farkındalık ortaya koyduklarını belirtti.

Kente 5,5 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

" 'Mezopotamya'nın masal şehri Mardin' diyoruz her zaman. Tarihi mekanlar, tabiat güzelliği ve çok kültürlülük, bunlar Mardin için çok önemli. Bunlar Mardin'in farklı yönleri, zenginliği. Şehrimize huzur ve güven geldikten sonra özellikle son iki yıldır yoğun bir turist geliyor. Geçen sene yaklaşık 3 milyon 500 bin turist ağırlamıştık. Bu sene hedefimiz 5,5 milyon turist. Şu ana kadar yüzde 90'ını gerçekleştirmiş olduk. Daha sene sonuna kadar süre var. Ben 5,5 milyonu aşacağımızı düşünüyorum. Şu an oteller tamamen dolu. Türkiye ve tüm dünyadan Mardin'i görmek isteyenleri bekliyoruz."

Mardin'de 87 bin engellinin yaşadığını dile getiren Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk da, Vali Yaman'ın en az 15 bin engelliyi evinde ziyaret ettiğini aktardı.

Anuk, Vali Yaman ve eşi Gülseren Yaman'a gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe katılan engelliler, aileleriyle piknik yapmanın sevincini yaşarken, söylenen şarkılar eşliğinde eğlendi.

İp atlama, halat çekme, çember çevirme gibi birçok oyunun oynandığı piknikte engelliler gönüllerince güzel bir gün geçirdi.

Gülseren Yaman, turist, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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