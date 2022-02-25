Mardin'de engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sinema etkinliği - Son Dakika
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Mardin'de engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sinema etkinliği

25.02.2022 10:16
Mardin'de engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sinema etkinliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler, sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler, sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli bireylerin toplum ile bütünleşerek sosyalleşmesine katkı sunmak ve şehit yakınları ile gazilerin her zaman yanlarında olduğunu göstermek amacıyla sosyal belediyeciliğe önem veriyor.

Düzenlenen sinema etkinliğinde 26 şehit yakını, 22 gazi ve 20 engelli kişinin katılımıyla "Malazgirt 1071" film izlendi.

Daha sonra evlerine bırakılan vatandaşların güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sinema etkinliği - Son Dakika


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