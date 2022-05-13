Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği - Son Dakika
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Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği

13.05.2022 10:39

Artuklu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği sağlandı.

Artuklu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği sağlandı.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yaptığı açıklamada, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Amaçlarının engelli vatandaşların yaşamı kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Tutaşı, şimdiye kadar 25 akülü sandalye, 25 aküsüz sandalye ve 50 ortopedik yatak desteğinde bulunduklarını söyledi.

Tutaşı, şöyle konuştu:

"Raporunu getiren vatandaşımızın ihtiyacı neyse onu sağlıyoruz. Şu an bizim yapabileceğimiz şey onları mutlu edebilmek, kucaklamak ve onlara dokunabilmek. Biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl mutlu edebiliriz ve nasıl hayata bağlarız diye düşünüyoruz. Faydalı olacağımıza inanıyorum. Onların hayır dualarını almak kadar güzel bir şey yok. Rabbim hepsine şifa versin, dertlerine deva olsun. Onlara desteğimiz sürecek."

Engelli vatandaş Hakan Öskan da, yakalandığı hastalık dolayısıyla ayaklarını kaybettiği söyledi.

Öskan, "Hayatımın kolaylaşması için Artuklu Belediyesi tarafından sağlanan akülü sandalye ve ortopedik yatak desteğine başvurdum. Artık dışarı çıkıp dolaşabiliyorum. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği
Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği
Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği
Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği - Son Dakika


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