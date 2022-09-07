Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 5 Eylül 'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma- SİHA , Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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