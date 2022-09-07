Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

07.09.2022 16:01
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 5 Eylül'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma- SİHA, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Nusaybin, Mardin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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