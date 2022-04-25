Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

25.04.2022 10:33
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu' başlatıldığı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu' başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (Bagok) Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 569 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.


Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: 'Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonu başlatıldı.' Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: 'Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonu başlatıldı.' İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

Uzman Çavuş, Jandarma, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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