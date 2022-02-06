Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

06.02.2022 10:41
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca kış üstlenmesindeki teröristlere karşı 585 personelin katılımı ile Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Yahya Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca kış üstlenmesindeki teröristlere karşı 585 personelin katılımı ile Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Yahya Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Mardin Ömeryan'da "Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Hareket ve Güvenlik Korudu timlerinden oluşan 585 personel görev alıyor.

Eren Kış Operasyonlarında toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca İçişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de başlatılan Eren Kış operasyonlarında, bugüne kadar toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi. 348 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği operasyonlarda, 101 silah, 172 adet el bombası, 56 mayın ve el yapımı paylayıcı, 518 tüp, bin 665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500

Jandarma, Mardin, Silah, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement