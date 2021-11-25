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Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı

25.11.2021 09:44
Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de başlatılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı

Güvenlik Korucusu, Mardin, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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