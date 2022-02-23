Mardin'de "Erişilebilirlik Logosu" tanıtıldı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen "Erişilebilirlik Logosu" Mardin'de tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü başkanlığında erişilebilirlik belgesi alamaya hak kazanan kurumların katılımıyla çevrimiçi toplantı yapıldı.

Bu kapsamda, İl Müdürlüğü hizmet binası önünde Erişilebilirlik Flaması göndere çekim töreni düzenlendi.

Daha sonra özel gereksinimli bireylerin erişimini sağlayan kurum ve özel binalara flama ile sticker dağıtımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, amacın erişilebilirlik logosunu ve flamasını tanıtmak olduğunu belirtti.

Eryarsoy, bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ve Vali Mahmut Demirtaş'ın destekleriyle 1338 erişilebilirlik denetim ve izlenimi yapıldığını belirtti.

Erişilebilirlik denetim ve izlenimi yapılan 458 belediyeye ait halk otobüsü araçlarına erişilebilirlik belgesi verildiğini kaydeden Eryarsoy, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız Fatma Öncü başkanlığında yaptığımız toplantıdan sonra tüm kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar adına logomuzun bulunduğu flamamızı göndere çekiyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşların ve özel kurumların bunu örnek alması ve bize destek olması amacıyla sembolik olarak yapıyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyor ve logomuzun bulunduğu flamamızla farkındalık çalışmamızı burada başlatıyoruz."