Son Dakika Haberleri: Mardin'de eski eş dehşeti
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de eski eş dehşeti

54 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı.

Mardin'de eski eş dehşeti, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, eski karısı H.D.'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında darp etti. Şahıs, hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM'den 'soyadına saygı' kararı Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:34:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de eski eş dehşeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]