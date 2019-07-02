Son Dakika Haberleri: Mardin'de eski eş dehşeti... Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mardin'de eski eş dehşeti... Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı

1 saat önce

Mardin'de eski eş dehşeti.

Mardin'de eski eş dehşeti... Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı
Cani koca, eski eşini sokak ortasında darp edip çocuğunun gözü önünde bıçakladı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, 35 yaşındaki eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, 35 yaşındaki eski eşi H.D. isimli kadını caddenin ortasında darp etti. Tüm bunları çocuğunun gözü önünde yapan şahıs, daha sonra hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mardin'de eski eş dehşeti... Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AİHM'den 'soyadına saygı' kararı Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı Doktor çift saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 23:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de eski eş dehşeti... Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]