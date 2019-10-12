Mardin'de esnaf caddelere türk bayrakları astı

MARDİN'de esnaf, TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na cadde ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak, destek verdi.

Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Mardinli esnaf, Türk bayraklarıyla destek verdi. Kentte çok sayıda cadde ile iş yerine Türk bayrağı asıldı. Esnaf, Mehmetçik için dua eti.

'ALLAH ONLARI GALİP VE MUZAFFER EYLESİN'