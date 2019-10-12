Son Dakika Haberleri: Mardin'de esnaf caddelere türk bayrakları astı
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Mardin'de esnaf caddelere türk bayrakları astı

1 saat önce

Mardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astıMARDİN'de esnaf, TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na cadde ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak, destek verdi.

Mardin'de esnaf caddelere türk bayrakları astı, System.String[]

Mardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astı

MARDİN'de esnaf, TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na cadde ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak, destek verdi.

Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Mardinli esnaf, Türk bayraklarıyla destek verdi. Kentte çok sayıda cadde ile iş yerine Türk bayrağı asıldı. Esnaf, Mehmetçik için dua eti.

'ALLAH ONLARI GALİP VE MUZAFFER EYLESİN'

Merkez Artuklu ilçesinde esnaf olan Hakan Turan, Şu anda Suriye'ye giren askerlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları galip ve muzaffer eylesin. Her zaman askerimizin arkasındayız. Dualarımızla olsun, maddi manevi her türlü desteğimizle askerimizin arkasındayız dedi. Esnaf Mehmet Besim Akım da Barış Pınarı Harekatı'ndaki güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade ederek, Bayrağımız için, devletimiz için her şeyimiz feda olsun. Çocuklarımızda, ailemizde, her şeyimizde feda olsun. Şimdi ben de gitmek istiyorum. Gece gündüz onlara dua ediyoruz diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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