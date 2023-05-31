Mardin'de esrarengiz ev 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu

Kulislerde bakanlıklar için bu isimler konuşuluyor

Kim ne kadar vekil çıkardı? Cumhur ile Millet İttifakı arasında dağlar kadar fark var

Kızıltepe İpek Mahallesi 428 Sokakta 2020 yılında ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangında Tekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti.

3 YIL ARADAN SONRA ALEVLERE TESLİM OLDU

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, aracılığıyla ve hayırseverlerin desteğiyle Tekin ailesine yeni bir ev yapılarak içindeki eşyalarla birlikte teslim edildi. Tekin ailesinin evi esrarengiz bir şekilde 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu. 3 yıl arayla tekrar evleri yanan aile hayırseverlerden yardım istedi.

"ELEKTRİK KONTAĞINDAN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade eden baba Bayram Tekin, "Oturduğumuz ev bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiyeyi çağırdık. İtfaiye raporunda elektrik kontağından olduğunu söylediler. Hayırseverlerin yardımıyla yeniden bir ev inşa ettiler. Dün çocuklarım hasta olduğu için saat 13.30'da hastaneye geldiler. Muayene ettikten sonra eve döndüler.

"ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE YANMASINA ŞAŞIRDIK"

Evde ampül kapalı, fişler prizlerde olmamasına rağmen kapıyı açınca yangından evin içinde nefes alamadılar. İtfaiyeyi çağırdık baktık ev bu kadar hasar olmuş. Birinci sefer yangın çıktı normal karşıladık. İkinci sefer esrarengiz bir şekilde yanmasına şaşırdık. Hayret değişik bir şey" dedi.