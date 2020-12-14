Mardin'de esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
14.12.2020 22:17
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta 160 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta 160 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 4 şahsın temin ettikleri uyuşturucu madde ile Kayaüstü Mahallesi'ne geleceklerinin tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıslar takibe alındı. Kayaüstü Mahallesi'ne araçla gelen şahıslar jandarma tarafından durduruldu. Araçta ve araç içinde bulunan R.G., A.A., N.K. ve A.A. isimli şahısların üstünde yapılan aramada toplam 160 gram toz esrar ele geçirildi. Zanlıların kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. - MARDİN
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