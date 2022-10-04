Mardin'de toz taşınımı etkili - Son Dakika
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Mardin'de toz taşınımı etkili

04.10.2022 14:06
Mardin'de toz taşınımı etkili

Mardin'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açarken, vatandaşlar ve tarihi mekanları gezen turistler toz taşınımı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de toz taşınımı etkili - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de toz taşınımı etkili - Son Dakika
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