Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de toz taşınımı etkili - Son Dakika

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