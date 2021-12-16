Son dakika... Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "yeşil kategori"de arandığı belirlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "yeşil kategori"de aranan "Hira" kod adlı Deniz Orak olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Güvenlik Eren Kış-8 operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin bölgesinde sözde "Eyalet ve Sivil Savunma Birlikleri" (YPS) sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de aranan, "Hira" kod adlı Deniz Orak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Orak'ın geçmişte sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde, Erzurum bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı aktarılan açıklamada, Orak'ın 2 Ağustos 2019'da Nusaybin'in Dibek Mahallesi'nde, üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı'nın şehit edildiği ve 7 jandarma personelinin yaralandığı terör saldırısında yer aldığı kaydedildi.

Teröristin, 5 Ağustos 2019'da Mardin'in Üçköy Mahallesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu, 3 jandarma personelinin yaralanması saldırısı ile 22 Eylül 2019'da aynı ilin Dağiçi Mahallesi'nde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt'un öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Orak'ın 26 Temmuz 2020'de de Düzce Mahallesi'nde ikamet eden, Yılmaz Demir'in terör saldırısı sonucu öldürülmesi talimatını verdiği bildirildi.