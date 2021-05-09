Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, jandarma komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. ANKARA, -



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