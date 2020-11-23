Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi. - Son Dakika

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
23.11.2020 15:25
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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