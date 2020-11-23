Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi. - Son Dakika

Mardin 'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.

Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar