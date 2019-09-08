Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin'de Şafak-127 Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2019 Pazar günü Ömerli ilçesi Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin ilçesi kırsal Küçükkardeş Mahallesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı düzenlenen operasyonda biri kadın, ikisi erkek olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet Kalaşnikof şarjörü, 125 adet 5,56 fişek ele geçirildiği kaydedildi.



Operasyonda bir güvenlik korucusunun da yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Korucumuzun tedavisi halen Mardin Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın kanı yerde kalmamış olup, bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir" denildi. - MARDİN