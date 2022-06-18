Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı

18.06.2022 11:11
Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde evde çıkan yangında 72 yaşındaki yatalak hasta ağır yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde evde çıkan yangında 72 yaşındaki yatalak hasta ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi 1018 Sokak'ta Talat E'nin yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında yaşamını yatağa bağımlı sürdüren Talat E. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa süre sonra söndürüldü.

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Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

İtfaiye, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı - Son Dakika
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