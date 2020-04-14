Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser - Son Dakika
Son Dakika Genel Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser - Son Dakika

Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser

6 saat önce

Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşa üstü açık tur aracı ile 4 dilde konser verdi.

Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşa üstü açık tur aracı ile 4 dilde konser verdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Alınan tedbirler ve yapılan çağrılarla evde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak isteyen Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık tur aracı ile merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konser verdi. Başta Mardin'e has türkü ve şarkıların seslendirildiği konsere, vatandaşlar balkon ve pencerelerinden eşlik ederek alkış tuttu. Bir vatandaş ise balkonundan seslendirilen şarkılara klarneti ile eşlik etti. Vatandaşlar tur aracı ile yapılan konser için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Tur aracından sık sık, "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yine yanınızdayız. Müzik ruhun gıdasıdır felsefesinden yola çıkarak sizlere keyifli anlar yaşatmak ve moralinizi yüksek tutmak gayesindeyiz. Sizler yeter ki evlerinizde kalın" anonsları yapıldı.

Zor zamanda tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Büyükşehir Belediyesi konservatuvar sanatçılarından oluşan ekibimiz üstü açık tur aracı ile merkez Artuklu ilçemizde evde kalan vatandaşlara Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser verdi. Vatandaşlarımızda bu çalışmadan dolayı çok memnun oldu. Seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendiler. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci daha nasıl güzelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Mardinli hemşehrilerimiz ile bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Yeter ki evlerinde kalmaya devam etsinler bizde her zaman için onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser

Mardin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:20 Kaynak: İHA

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