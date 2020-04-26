Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Mardinliler, gezi otobüsünden seslendirilen 3 dilde ilahi dinletisiyle moral buluyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayanlar için ramazan ayının başlamasıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi düzenliyor.

Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık gezi otobüsünde merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak ilahi ziyafetine eşlik etti.