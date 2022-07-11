Mardin'de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

11.07.2022 17:29
Mardin'de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde yanıcı madde ile yanarak ağır yaralanan vatandaş, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yanıcı madde ile yanarak ağır yaralanan vatandaş, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesindeki bir apartmanda bir kişinin yanıcı madde ile yandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde kişinin vücudunun büyük bir bölümünde yanmış halde buldu. Ekipler, yaptıkları incelemelerde yanan kişinin F.O. olduğunu belirledi. Yanıcı madde ile yandığı tespit edilerek vücudunda ağır yanıklar oluşan F.O., önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından yanık ünitesi bulunan Diyarbakır'a sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan F.O., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

4 Çocuk babası olduğu öğrenilen F.O., ölümünün ardından bir şüpheli gözaltına alındı, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

YORUMLAR
500
Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı Mardin'de çarpışan 2 otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:38:24. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement