Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği - Son Dakika

Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği

6 saat önce

Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladı.

Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, 'evde kal kitapla sağlıklı kal' sloganıyla yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde kalan 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası kitabı dağıtımına başladı.

Ebeveynlerin de çocuklarıyla beraber kitap okumasını sağlamak ve aile içi iletişimi artırılması adına 'aile içi iletişim' kitapları hediye ediliyor. Hediye edilen kitaplar öğrencilere evlerinde teslim ediliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 'evde kal kitapla sağlıklı kal' diyerek lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere konu anlatımlı ve soru bankası kitap dağıtımına başladıklarını söyledi. Vali Yaman, "Dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle okullarımız kapandı fakat devletimizin sunduğu imkanlar kapsamında öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemi ile şuan eğitim öğretimlerine devam etmekteler. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize destek olmak amacıyla 'evde kal kitapla sağlıklı kal' diyerek konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladık. Bu çalışmayı tüm ilçelerimizde yapacağız ve kitapları öğrencilerimize ulaştıracağız. Şehir genelinde 8. sınıf öğrencilerine 13 bin, 12 sınıf öğrencilerine 5 bin adet konu anlatımı ve soru bankası dağıtıyoruz. İlköğretim öğrencilerimizin okumaları içinde Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı 100 temel eser kitaplarını da hediye ediyoruz. Evde kalan ebeveynleri de unutmadık. Okuma sırası sizde diyerek ebeveynlerin çocuklarıyla beraber kitap okumasını sağlayacak ve aile içi iletişimin artırılması adına 'aile içi iletişim' kitapları hediye ediyoruz. Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşadığımız bu süreci milli dayanışma ve evde kalarak üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Bu nedenle 'evde kal Mardin', 'evde hayat var', 'hayat eve sığar' diyorum" dedi.

Yaşanan zorlu süreçte öğrencileri unutmayan Vali Yaman'a teşekkür eden Çabuk Mahalle muhtarı Ferhan Çalhan, "Valimize yaptığı bu jestlerden dolayı kendisine teşekkür ederim. İşinin sadece yol, temizlik ve altyapı olmadığını eğitime de özen gösterdiğini bu vesileyle de öğrenmiş olduk. Bu zorlu süreçte öğrencileri unutmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz verilen kitaplarla üniversiteye hazırlanıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu gençlerimizi üniversitelerde görürüz. Valimiz elini attığı her konuda başarısını göstermiştir. Allah yolun açık etsin. Şahsım ve Mahallem adına kendisine teşekkür ederim. İyi ki varsın Vali Yaman" diye konuştu.

Evine gelen kitaplarla mutluluğu gözlerinden okunan 12. sınıf öğrencisi Aleyna Çalhan ise "Vali beye kitaplar için teşekkür ediyorum. Bizi unutmayarak bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Hazırlanmak çok zor olacak ama üniversiteyi kazanmak zorundayız yapmak zorundayız. İnşallah bu korona virüsten kuruluruz ve normal düzenimize döneriz" şeklinde konuştu.

Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:22 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:56:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]