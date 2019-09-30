Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
41 dakika önce
Mardin'de eylem hazırlığındaki bir terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
Mardin'de eylem hazırlığındaki bir terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mardin'de sansasyonel eylem hazırlığında olan bir terörist etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla "Roger" kod adlı Fırat Şimdi adlı teröristi etkisiz hale getirdi. - MARDİN
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