Son Dakika Haberleri: Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

Mardin'de eylem hazırlığındaki bir terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Mardin'de eylem hazırlığındaki bir terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mardin'de sansasyonel eylem hazırlığında olan bir terörist etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla "Roger" kod adlı Fırat Şimdi adlı teröristi etkisiz hale getirdi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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