Son Dakika Haberleri: Mardin'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Mardin'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Mardin'de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Mardin'de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda A.Ö., Ş.E., A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Mardin, 3. Sayfa
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