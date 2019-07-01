Mardin'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
Mardin'de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
'de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda A.Ö., Ş.E., A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN
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