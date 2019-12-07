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Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Mardin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Mardin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı olan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı açıklandı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:28 Kaynak: İHA
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