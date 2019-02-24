Son Dakika Haberleri: Mardin'de Fetö Şüphelisi 7 Komiser Yardımcısı Tutuklandı

Mardin'de Fetö Şüphelisi 7 Komiser Yardımcısı Tutuklandı

16 dakika önce

MARDİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 komiser yardımcısından 7'si tutuklandı.

Mardin'de Fetö Şüphelisi 7 Komiser Yardımcısı Tutuklandı, System.String[]
MARDİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 komiser yardımcısından 7'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin sınav sorularına ulaşarak, örgüt mensuplarına verdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları A.K., S.Ç., H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. D.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. ve D.U. tutuklanırken, A.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:18 Kaynak: DHA

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