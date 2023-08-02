Mardin'de Fıçıda Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Mardin'de sıcak havalarda bunalan bir adam, bir dükkanın önündeki su dolu fıçıya girdi. Fıçıda mahsur kalan adam boğulma tehlikesi yaşadı. Talihsiz adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Mardin'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kavurucu sıcaklardan bunalan bir adam ilginç bir yol buldu. Bir dükkanın önündeki fıçıyı gözüne kestiren adam en olmayacak şeyi yaptı. Serinlemek fıçıya giren adam mahsur kaldı. Geri çıkamayan adam boğulma tehlikesi yaşadı.

Adamın çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Talihsiz adam, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.