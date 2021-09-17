Firari cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2004 yılından bu yana adam öldürme suçundan firari olarak aranan R.Ç'nin Nur Mahallesi'ndeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı.

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