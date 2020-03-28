Mardin'de firari hükümlü, ruhsatsız tabancayla yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Kızıltepe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 18 suçtan aranan ve 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ismi açıklanmayan hükümlüyü ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.