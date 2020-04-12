Mardin'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'de firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Girme mahallesinde icra edilen yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen B.A gözaltına alındı.
B.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:28 Kaynak: AA
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