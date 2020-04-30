Mardin'de fırın denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de fırın denetimi - Son Dakika

Mardin'de fırın denetimi

14 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırın denetimini sürdürüyor.

Mardin'de fırın denetimi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırın denetimini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fırın işletmecilerini ve çalışanlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirdi, hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşın hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapması için marketler başta olmak üzere unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davranıldığını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü birlikte yenmek için en üst seviyede herkes kurallara uymalı ve bu kuralları virüs bitene kadar yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Özellikle hemşerilerimizin pazar, fırın ve market gibi toplu alanlarda alışverişlerini yaparken çok dikkatli olmalı, sosyal mesafeyi kesinlikle göz önünde bulundurmalıyız."

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:18 Kaynak: AA


Son Dakika

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti         
11:22
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu         
11:06
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim         
11:04
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı         
11:03
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı         
10:56
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı         
10:51
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar         
10:43
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım         
10:42
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor         
10:39
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı         
10:39
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti         
10:36
Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? Bilim insanları kanıtladı Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? Bilim insanları kanıtladı         
10:30
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti         
10:20
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı         
10:19
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor         
10:16
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi         
10:08
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında         
10:06
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü         
10:02
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi         
10:02
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı         
09:41
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor         
09:39
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı         
09:36
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor         
09:27
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük         
09:24
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL         
09:22
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak         
09:04
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı         
08:47
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak         
08:27
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 11:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de fırın denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]