Mardin'de Fiyat Artışı Denetimleri Başladı

Mardin'de, İl Ticaret Müdürlüğü'nün koordinesinde, Mardin Defterdarlığı denetimcileri ve Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri katılımlarıyla hal, pazar ve marketlerde sebze ve meyvedeki fiyat artışıyla ilgili denetimler yapıldı.

Mardin'de, İl Ticaret Müdürlüğü'nün koordinesinde, Mardin Defterdarlığı denetimcileri ve Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri katılımlarıyla hal, pazar ve marketlerde sebze ve meyvedeki fiyat artışıyla ilgili denetimler yapıldı.



Ekipler, başta domates, biber, patlıcan, soğan ve patates gibi 19 ürün olmak üzere mevsimine göre listede yer alan ürünlere göre hal, pazar ve marketlerdeki alış ve satış faturalarını inceleyerek yüzdelik kar marjını hesapladı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, fiyat artışlarını hassasiyetle incelediklerini bildirdi.



Vatandaşların sebze ve meyvedeki haksız fiyat artışlarından etkilenmemesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Yaman, amaçlarının haksız zamların önüne geçmek olduğunu kaydetti.



Ülke genelinde son zamanlarda sebze fiyatlarında geçen yıllara göre yüksek fiyatları gördüklerini belirten Yaman, "Son günlerde sürekli gündemde olan fiyatlar ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimiz de hassasiyetle çalışmaktadır. Biz de yerel yönetim olarak yapılan çağrılara kulak vererek gerekli çalışmaları başlattık. Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlık personelimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırdık." dedi.



Denetimlerin artarak devam edeceğine işaret eden Yaman şunları kaydetti:



"İl merkezimizdeki denetimler gibi ilçe meyve ve sebze halleri ve marketlerinde de çalışmalarımız olacak. Biz bu konuda hassas bir şekilde çalışacağız. Hemşehrilerimizin bu artışlardan olumsuz şekilde etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşlarımızın da bizlere gördükleri olumsuzlukları bildirmeleri hususunda anlayış beklemekteyiz." diye belirtti.



Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürü Ahmet Olğaç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve İl Ticaret Müdürlüğünün girişimleriyle, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm sebze ve meyve hallerinde denetimler yaptıklarını belirtti.



Olğaç, şunları söyledi:



"İl Ticaret Müdürlüğü, Defterdarlık ve zabıta ekipleri olarak hal giriş ve çıkış fiyatları, kar marjı, ürün fiyat artış sebepleri üzerinde durduk. Özellikle fiyatı yüksek olan ürünler üzerinde duruyoruz. Hal denetimlerinin ardından, marketleri denetliyoruz. Hal fiyatları ile market fiyatları arasında bir uçurum olup olmadığını, kar marjının yüksek olup olmadığını araştırıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda yüzde 10-15 olarak gözüküyor. Vatandaşlarımızın uygun fiyata sebze ve meyve yemesi için fırsatçılara mahal vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecektir."



Esnaflardan Hüseyin Yaprak, denetimlerin iyi olduğunu belirterek, "Antalya'da yaşanan sel ve hortum olayından sonra bu fiyat artışlarının yaşandığı söyleniyor. Üretim azaldığı için ürünlerde fiyatların yüksekliğin anormallik olmuş. Sıcakların bu şekilde devam etmesiyle seralardan gelecek ürünlerle birlikte fiyatlar inişe doğru geçecek diye düşünüyoruz. Bir iki ay içerisinde fiyatların normale döneceğini umuyorum." dedi.



Vatandaşlardan Ahmet Zengin de "Denetimlerin yapılması iyi oldu. Şuan fiyatlar yine de yüksek. Denetimler sürekli hale gelirse fiyatlarda düşme olacağına inanıyorum" diye belirtti.

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