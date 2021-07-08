Üye Girişi
Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı Başlıyor

08.07.2021 10:07
Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı Başlıyor, System.String[]

Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı BaşlıyorMardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve DİKA'nın destekleri ile "Medeniyetler Şehri Mardin"dir.

Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı BaşlıyorMardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve DİKA'nın destekleri ile "Medeniyetler Şehri Mardin"dir. Medeniyetler şehri olan Mardin ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin ve turistik yönlerinin ön plana çıkarmasının, Mardin ve tüm ilçelerinde yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlayacağı amaçlandığı sanatsal etkinlik kapsamında fotoğraf sevenlerin buluşacağı "Mardin Foto Maraton 2021" konulu Foto Maraton 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. Yarışmaya hem profesyoneller hem amatör yarışmacılar katılabilecek olup, yarışma kapsamında dört gün boyunca Foto Maraton da yer alacak. Mardin'de Dört Gün Foto Maraton DüzenlenecekYarışmada 23 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında Mardin ve ilçelerini kapsayan Foto Maraton 2021 düzenlenecek. Foto Maraton 2021' ye katılmak için Mardin'e gelen yarışmacılar 4 gün boyunca Mardin'i bütün yönleriyle fotoğraflayacaklar. Yarışmayla İlgili Tüm Detaylar İnternet Sitesinde"Foto Maraton Mardin 2021" yarışmasına katılmak isteyen adaylar, yarışmanın bütün detaylarına internet sitelerinden ulaşabileceklerdir. Yarışmada Dereceye Girenlere Çeşitli Ödüller VerilecekSeçili kurulunu Uluslararası Fotoğraf sanatçılarının oluşturduğu yarışmada Ali İhsan ÖZTÜRK, Hasan AÇAN, Mehmet ASLAN, Mustafa BİNOL, Mustafa KILIÇ, Murat BAKMAZ, Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU ve Zehra Soylu ÇÖPLÜ jüri olarak yer alacak. Yarışmada Birincilik Ödülü: 12. 000 TL, İkincilik Ödülü: 10. 000 TL, Üçüncülük Ödülü: 8. 000 TL, Mardin Valiliği Özel Ödülü : 4. 000 TL, Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü : 4. 000 TL, Aziz Sancar Özel Ödülü: 4. 000 TL, Adnan Avuka Özel Ödülü: 4. 000 TL, Suphi Hindiyerli Özel Ödülü: 4. 000 TL, Şeyhmus Erginoğlu Özel Ödülü: 4. 000 TL, Zekiye Midyat Özel Ödülü: 4. 000 TL, Sergileme Ödülü (60Adet) : 400 TL, Satın Alma (Kurumun İsteği Kadar) : 400 TL ödül verilecek. Yarışma şartnamesi için lütfen linke

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Mardin, Eylül, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı Başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak 16:42 Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi 16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi 15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir 15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 14:44 Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler         
16:39
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı         
15:40
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu         
15:01
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
14:35
Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 17:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement