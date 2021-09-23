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MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI - Son Dakika

MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI

23.09.2021 12:12

MARDİN'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 'Mardin seni çağırıyor' sloganıyla gerçekleştirilen foto maraton yarışması, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın deklanşöre basmasıyla başladı.

MARDİN'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 'Mardin seni çağırıyor' sloganıyla gerçekleştirilen foto maraton yarışması, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın deklanşöre basmasıyla başladı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle kalkınma Ajansı'nın (DİKA) destekleriyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen foto maraton yarışması başladı. 'Mardin seni çağırıyor' sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada şehrin kültürel ve tarihi zenginliği ile turistik yönlerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın fotoğraf makinasının deklanşörüne basmasıyla başlayan yarışmaya 500'ün üzerinde fotoğrafçının katılması bekleniyor.

Maratonun ana hedeflerinden birinin de fotoğraf sanatına olan ilgiyi artırmak olduğunu söyleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Bununla birlikte medeniyetler şehri Mardin'imizin ve bütün ilçelerimizin tanıtımı da bir diğer ana hedefimizdir. Bu meyanda çekilecek her bir fotoğraf karesi, Mezopotamya'nın parlayan güneşinin dünyanın dört bir yanından tüm parlaklığıyla görünmesini sağlayacak. Her fotoğraf, kadim şehrin farklı bir güzelliğini gün yüzüne çıkaracak ve yarına taşıyacak. Fotoğraf severler burada, tarih kokan bu masal diyarında hayatlarının en farklı fotoğraf deneyimini yaşarken adeta zamanda yolculuk yapacak. Burası medeniyetlerin kesişim noktası. Dillerin, dinlerin, kültürlerin buluşma noktası. Tüm bu özelliklerinin yanında, açık hava müzesi hüviyetinin ötesinde adeta bir film ve fotoğraf stüdyosu. Hangi yöne baksanız, gözünüzü nereye çevirseniz bir film, bir fotoğraf karesinin içindesiniz. Sadece deklanşöre basın ve o anı ölümsüzleştirin dedi.

Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Mehmet Sümer, 'Böyle etkinlikleri kentlerin tanıtımı için çok kıymetli ve değerli buluyorum. Ben de burada Mardin'in tarihi güzelliklerini kayıt altına alıp kendimce katkı sunmaya çalışacağım. Katılımcı arkadaşlarıma başarılar diliyorum' diye konuştu. Foto maratonun jüri üyelerinden Ali İhsan Öztürk de, şunları 'Demirören Haber Ajansı ve Milliyet Gazetesi fotoğrafçısıyım. Böyle değerli bir yarışmada jüri üyesi olmam sevindirici bir olay. Bu tür yarışmaları değerli buluyorum. Özellikle Güneydoğu illerinde bu tür etkinliklerin yapılmasını istiyorum. Aşısını olan buyursun gelsin bu yarışmaya katılsın.

MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI
MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI
MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI
MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE FOTO MARATON HEYECANI - Son Dakika


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