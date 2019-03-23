Son Dakika Haberleri: Mardin'de Fotoğraf Sergisi Açıldı

Mardin'de Fotoğraf Sergisi Açıldı

1 saat önce

Mardin Gönül Elçileri tarafından "Hikayemiz" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Mardin'de Fotoğraf Sergisi Açıldı, System.String[]
Mardin Gönül Elçileri tarafından "Hikayemiz" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Mustafa Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı salonundaki serginin açılışında, gönül elçilerinin çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmaların en iyi yapıldığı kentlerden birinin Mardin olduğunu belirten Yaman, "1,5 senedir Mardin'de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bir hikaye yazıldı. Bugün de bu hikaye burada sergilendi." dedi.

"Devam etmesi gerekiyor"

Bebek, çocuk, genç, kadın, her kesime farklı kaliteli hizmetler sunduklarını dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızla kentte insanların yüzü gülüyor. Bu tür çalışmalar Mardin turizmine de katkı sundu. Şu anda Mardin'in otellerinde yer bulunmuyor. Bu çok güzel ve son derece sevindirici. Bu durumun devam etmesi gerekiyor. Hep birlikte bunun sürdürülebilirliği için çalışacağız."

Vali Yaman'ın eşi Gülseren Yaman da projeyi şehirde güçlü bir ekiple uyguladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından sergi açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:34 Kaynak: AA

Mustafa Yaman, Emine Erdoğan, Gönül Elçileri, Mardin, Güncel
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